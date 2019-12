Veertiger krijgt effectieve celstraf na aanhoudend partnergeweld: “Hij greep haar naar de keel en deelde kopstoten uit” TVDZM

27 december 2019

13u15 0

De 43-jarige Kris V. uit Putte is door de rechter een jaar lang naar de gevangenis gestuurd. De veertiger moest zich vorige maand verantwoorden voor aanhoudend partnergeweld. Op zeer korte tijd duwde hij het hoofd van zijn vrouw tegen een betonnen paaltje, deelde hij verschillende kopstoten uit en greep hij haar een keer zelfs bij de keel. “Een keer was het geweld zo erg dat er gedacht werd aan een spoedopname in de psychiatrie”, klonk het vorige maand op zitting. Beklaagde was telkens onder invloed van alcohol op het moment van de feiten. De veertiger zat in afwachting van zijn proces in de gevangenis. Onder meer omdat hij zich klaarblijkelijk niet kan houden aan opgelegde voorwaarden. “Meneer beloofde om te stoppen met de drinken maar dat lukte niet”, besloot het parket destijds. De rechtbank legde hem naast de effectieve celstraf ook nog een geldboete op van 800 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.