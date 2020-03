Vastgoedkantoor verricht als scouts goede daden: “Delen alcoholgels en cadeauboxen uit” Antoon Verbeeck

26 maart 2020

11u39 0 Putte De geklede broek en hemd maken plaats voor een scoutsoutfit bij vastgoedkantoor Immo Vercammen, met hoofdzetel in Putte. Nu de activiteiten tijdens deze coronacrisis grotendeels stilliggen, is het vastgoedkantoor aangewezen op overleving. Geen enkel probleem voor de vele Oud-Scouts die er actief zijn. Zij zetten zich ook meteen achter een belangrijke belofte uit hun kindertijd: elke dag een goede daad verrichten.

“We moeten ons schamen”, zegt Vrolijke Stern, beter bekend als Steven Van den Eynde, bestuurder van Immo Vercammen. “Door het drukke werkleven zijn we deze belofte uit het oog verloren. Een schande voor elke zichzelf respecterende (Oud-)Scout. Maar dit maken we nu volop goed. Het resulteerde al in de verdeling van een ruime voorraad alcoholgel aan mensen die zich inzetten voor de zorg van anderen. Ook de handelaars in Sint-Katelijne-Waver kregen een flesje zodat hun zaak in de mate van het mogelijke kan blijven draaien.”

Momenteel deelt Immo Vercammen zelf samengestelde cadeauboxen uit. “Daar zit bijvoorbeeld papier en pen in. Nu je slechts één keer per week naar de winkel gaat, kan je daar alle benodigdheden op noteren. Ook een boek speelkaarten tegen de verveling en een vouwmeter om voldoende afstand te houden, mogen natuurlijk niet ontbreken. En op het einde van de dag, wanneer je goede daad verricht is, kan je de flesopener gebruiken om te klinken op jezelf.” Wie ook zo’n cadeaubox wil, kan een mailtje sturen naar info@immovercammen.be. “Laten we er meteen een spelletje van maken, zoals het een goede scout betaamt: wie zijn of haar goede daad via mail laat weten, ontvangt een box. Dat kan gaan van het maken van mondmaskers tot het simpel afgeven van een bloemetje uit de tuin aan je buur.”

Immo Vercammen heeft naast haar hoofdzetel in Putte filialen in Mechelen, Lier, Keerbergen, Heist-op-den-Berg, Duffel en Sint-Katelijne-Waver.