Vandalen slaan toe in Putse recreatiedomeinen: “gebroken glas op veld en instructieborden vernield” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

19u27 0 Putte De afgelopen weken is er een toenemend vandalisme geconstateerd op de Putse recreatiedomeinen. Zowel in Beerzelberg als in de recreatiezone langs de Tinstraat gingen vandalen hun gang.

“De twee plaatsen waar het vandalisme werd vastgesteld, zijn de fit-o-meter te Beerzel en het omheinde kunstgrasveld te Putte”, zegt schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA). “Aan de fit-o-meter zijn voornamelijk de borden met instructies vernield. De schade aan het kunstgrasveld is aanzienlijker door de aangebrachte brandplekken en het gebroken glas.” De fit-o-meter in Beerzelberg werd recent geplaatst en biedt de mogelijkheid aan iedereen om individueel sport te kunnen beoefenen. Het kunstgrasveld wordt frequent gebruikt door verschillende Putse sportclubs en ligt in een ruimer natuurgebied waar ook nog een natuurlijk grasveld en wandelpaden liggen.

Klacht

“De gevolgen zijn niet alleen ernstig voor de gemeenten met een belasting van de diensten en de herstellingskosten maar ook voor de individuele sporter, de clubs en families die deze sportinfrastructuur gebruiken”, reageert burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Zo is bijvoorbeeld het gebroken glas een gevaar voor kinderen en andere sporters. Als gemeentebestuur zullen wij dan ook streng optreden en de nodige stappen zetten. Wij hebben alvast een klacht tegen onbekenden neergelegd bij de politie.”