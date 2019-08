Vader en zoon zien levenswerk in vlammen op gaan Tim Van der Zeypen

01 augustus 2019

18u50 0 Putte Vader Jan Dyck en zoon Glenn kwamen vanochtend de schade opmeten in hun loods met oorlogsvoertuigen en historisch memorabilia. De loods brandde woensdagnamiddag helemaal uit. “Een hoop werk is in vlammen opgegaan, maar we blijven vastberaden en doen verder”, zeggen vader en zoon.

Afgelopen woensdagnamiddag kregen de Putse hulpdiensten een brandmelding binnen in de buurt van industriezone Klein Boom. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en stelden vast dat de brand zich situeerde in de loods van Jan en Glenn, die zelf bij de brandweer van Putte werken. Vader en zoon waren op het moment dat de brand was uitgebroken niet thuis, maar op vakantie in de Ardennen. “Al snel kregen we telefoon dat het brandde. We zijn dan ook meteen naar huis vertrokken”, vertelt Glenn.

Het vuur woedde hevig en vernielde de loods compleet. Vandaag kwamen vader en zoon poolshoogte nemen om de schade op te meten. In de loods verzamelden Jan en Glenn tal van historische memorabilia van Putte én van de Tweede Wereldoorlog. Zo stonden er in de loods verschillende brommers, oude fietsen en authentieke oorlogsvoertuigen, zoals onder meer een vrachtwagen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om bommen naar de vliegtuigen te brengen. “Hiervan zouden er amper zeven in België zijn”, legt Glen uit. “Ik was momenteel volop bezig met die te restaureren.”

Ford ‘Willy’ Jeep

Nog in de loods stonden twee jeeps, waaronder een unieke Ford ‘Willy’ Jeep. “Uitgerust met het Ford-logo. Bovendien was de jeep zo gedetailleerd dat er zelfs in de bouten een kleine ‘F’ stond als verwijzing naar het merk. Er zijn daar maar 15.000 van gemaakt”, gaat Glenn verder. “Ik had hem enkele jaren geleden aangekocht en verbouwd”, aldus Glenn. “De Jeep raakte nu zwaar beschadigd. Erg pijnlijk, maar ik maak er mijn prioriteit van om hem zo snel mogelijk terug in orde te brengen.”

In de uitgebrande loods stockeerden vader en zoon nog tal van andere authentieke herdenkingsstukken uit de Tweede Wereldoorlog. “Een luchtafweergeschut, kledij, wapens en verschillende spullen die we gebruikten voor onze evenementen en tentoonstellingen van Kamp 44, een organisatie waarmee we de Tweede Wereldoorlog in leven willen houden”, luidt het nog. Jaarlijks zet de organisatie een grote tentoonstelling op in Putte. De volgende zou doorgaan in 2021. Hoe de organisatie de opgelopen schade zal opvangen, zal binnenkort worden bekeken.

“Veel steun”

De moed laten Jan en Glenn in ieder geval niet zakken. Zij geven nu al aan verder te willen doen. “Het zal vanaf nul herbeginnen zijn, maar we krijgen ook heel wat steun. Naast verschillende vrienden hebben ook collega’s bij de brandweer al aangeboden om ons te komen helpen bij het opruimen. Het doet deugd om te zien hoe ze meeleven”, aldus Glenn. “Ik besef ook wel dat het erger had kunnen zijn. Mocht de brand in onze andere loods gewoed hebben, dan hadden we een unieke brandweerwagen uit WO II verloren. Hiervan waren er maar 149 gemaakt. Bovendien bleef het enkel bij materiële schade. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Of erger.”

Dieren

Vader en zoon zijn hun collega’s bij de brandweer dan ook erg dankbaar. “Ze hebben alles gedaan wat ze konden doen om ervoor te zorgen dat de schade meevalt”, besluit Glenn. “Ze hebben een werkatelier en een stacaravan naast de loods kunnen vrijwaren. Had de brand overgeslagen, dan was de schade nog veel groter geweest.” Ook de naastgelegen woningen werden gevrijwaard van de brand en liepen enkel beperkte rookschade op. Verder konden de hulpdiensten ook nog een pony, twee ezeltjes en – op een vijftal na – enkele kippen in een wei naast de loods in veiligheid brengen. De exacte oorzaak is nog niet bekend maar mogelijks ligt een kortsluiting aan de basis.