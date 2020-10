Twintiger steelt van schoonouders: Parket eist twee jaar cel Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020

14u20 0 Putte Een 23-jarige man uit Putte heeft zich vandaag voor de rechter moeten komen verantwoorden voor het stelen bij zijn schoonouders. Hij ging ervandoor met enkele duizenden euro’s. “Ik heb een fout gemaakt, maar ik voelde me toen niet goed in mijn vel”, klonk het.

De schoonouders van de twintiger dienden in 2019 klacht in bij de politie. Kort daarvoor had de beklaagde meermaals geld gestolen bij hen. Volgens de slachtoffers ging het om 4.300 euro, de twintiger zelf sprak over 2.700 euro. Hij ontkende de feiten dus niet.

“Hoe vaak moet u nog op uw vingers worden getikt voordat u weet dat je van andermans spullen moet afblijven”, zei procureur Nele Van Looy. Hiermee verwees ze naar het strafregister van de twintiger. In het verleden liep hij al zes veroordelingen op.

Politiekantoor

Het ging om drugsfeiten, het bezit van wapens en diefstallen. In 2017 werd hij nog veroordeeld voor een inbraak in het politiekantoor van Hasselt. “U heeft uw lesje nog duidelijk niet geleerd”, besloot de Mechelse procureur. Zij vorderde een celstraf van twee jaar effectief en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro.

De advocaat van de jongeman vroeg een autonome probatiestraf. “Van het levensverloop van mijn cliënt ga je niet gelukkig worden”, pleitte de raadsman voor zijn cliënt. “Hij groeide op bij een moeder die verslaafd was aan de drugs en zat vaak in opvangcentra.”

Verkeerde circuit

Eens meerderjarig, kwam de jongeman in contact met verschillende mensen waardoor hij in een verkeerd circuit terecht is gekomen. “Maar inmiddels heeft hij gebroken met dat verleden”, aldus de strafpleiter. Die pleitte er daarom voor om hem niet naar de gevangenis te sturen.

Het koppel is nog steeds samen. “Ik schaam me ontzettend”, besloot de twintiger. De rechter velt een vonnis op 2 november.