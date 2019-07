Tuinhuizen en carport afgebrand in Merelstraat Antoon Verbeeck

06 juli 2019

In de Beerzelse Merelstraat gingen op zaterdagnamiddag twee houten tuinhuizen en een carport in vlammen op. De brand ontstond omstreeks 17 uur aan één van de drie bijgebouwen en sloeg over naar de andere twee gebouwen. “De schade beperkt zich tot de drie bijgebouwen en twee ramen van een huis, die door de hitte van de vlammen zijn gebarsten. Er vielen geen gewonden”, aldus kapitein van brandweerpost Putte Gert Vanleeuw. Na de bluswerken haalde de brandweer de constructies neer. De oorzaak van de brand is accidenteel.