Toiletpapier nodig? Beerzelse automaat biedt rollen aan Antoon Verbeeck

18 maart 2020

17u10 10

In deze coronacrisis nog naarstig op zoek naar wc-rollen? Dan moet je in Beerzel (Putte) zijn. Langs de gewestweg Mechelbaan vind je er een automaat met, tussen de pasta’s, frikadellen en soep, wc-rollen. “Toen men een week geleden massaal aan het hamsteren ging, vond ik het wel grappig om in mijn automaat wc-rollen te stoppen. Blijkbaar is dat in deze tijden iets dat de mensen echt willen. Aangezien ik voor mijn zaak telkens in grote aantallen wc-rollen aankoop, had ik er nog wel een paar liggen”, vertelt Hendrik Spruyt, zaakvoerder van ijssalon De IJsberg. “De belangstelling voor mijn wc-rollen is er zeker, maar een overrompeling is het hier nog niet geweest. Of dat aan mijn vraagprijs ligt? Ik vraag 50 cent per rol. Minder kan ik niet vragen, want dat laat de automaatmachine niet toe. Ach, dit is vooral als grap bedoeld. Ik moet er niks aan verdienen.”

