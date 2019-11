Tankstation met Delhaize Shop & Go en Panos opent deuren langs Mechelbaan Antoon Verbeeck

22 november 2019

13u43 0

Deze week ging het nieuwe Q8-tankstation aan de Mechelbaan in Putte open. Klanten kunnen hier niet alleen tanken, maar ook hun boodschappen doen bij de nieuwe Delhaize Shop&Go. “Die biedt een ruim aanbod aan verse kwaliteitsproducten en is bovendien zeven dagen op zeven geopend van 6 tot 22 uur, ook op feestdagen. We bieden praktische, gebruiksklare of ter plaatse te verbruiken producten zoals versgebakken, belegde broodjes, en bereide gerechten aan. Maar ook verse producten zoals fruit en groenten en basisproducten”, vertelt Lindsey Smet, de zelfstandige uitbater. Het totale aanbod omvat ongeveer 2.500 producten in een winkel van 165 m2. Delhaize garandeert zijn klanten ook op elk moment van de dag vers brood. Daarnaast kunnen klanten ook terecht bij Panos en in de koffiecorner van Nespresso. Het station zelf beschikt over twee pompeilanden met elk twee pompen.