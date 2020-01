Tal van activiteiten rond literair talent in Putse bib Antoon Verbeeck

10 januari 2020

13u03 0

De bibliotheek van Putte zet de komende weken literair talent in de kijker. In januari en februari vinden er verschillende lezingen en boekvoorstellingen plaats. Op zondagmorgen 19 januari start de reeks om 10 uur met een lezing door Vitalski. Naar aanleiding van de Poëzieweek, van 30 januari tot 5 februari, vinden er in de bib heel wat poëtische activiteiten plaats. De studenten van de Putse Academie van de derde graad ‘Woordstudio’ brengen op zaterdag 1 februari tussen 10 en 13 uur een poëzieprogramma rond de dichters Els Moors en Carl Norac, beiden ambassadeurs van de Belgische poëzie. Het literair gezelschap Paraplu diezelfde dag om 20 uur een avondvullend programma met eigen dichtwerk en ook werk van andere dichters. Verder zijn er in februari nog een namiddag ‘verhalen vertellen’ voor volwassenen, een voorleesuurtje voor kinderen en de voorstelling van het nieuwe jaarboek van de Putse heemkring. Wie nog een lokaal talent wil nomineren voor de Putse Pen, krijgt de tijd tot 31 januari. Inschrijven voor één of meerdere activiteiten doe je via bibliotheek@putte.be of tijdens een bibliotheekbezoek. De meeste activiteiten worden gratis aangeboden.