TAKEAWAY RECENSIE. Iverans Annelin Marien

05 mei 2020

11u05 0 Putte Elke dag koken nu de restaurants gesloten zijn? Het is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig bieden veel restaurants nog takeaway aan voor wie zelf koken even beu is én daarbij de lokale horeca wil steunen. Onze recensent testte de takeaway van brasserie Iverans uit Putte.

Met elk weekend een nieuw menu en takeaway op vrijdag, zaterdag en zondag, sprong ook Iverans mee op de afhaalkar. Op zaterdagavond rijd ik dus naar Putte, en daar staan al zeker vijf mensen voor me te wachten op hun afhaalmenu. Na tien minuutjes krijg ook ik onze bestelling mee: we konden op voorhand kiezen of we ons eten koud wilden ophalen of warm, maar omdat we toch een kwartiertje moeten rijden, koos ik voor koud. Daarom krijgen we een korte handleiding mee om onze gerechten op te warmen, maar buiten de kaaskroketten (die nog even in de friteuse moeten) kan alles gewoon in de microgolf.

Als voorgerecht koos ik vitello met truffelmayo, rucola, zongedroogde tomaten en ansjovis. Het varkensvlees is lekker mals, maar vooral de truffelmayo is heerlijk: heel licht en met enorm veel smaak. Mijn vriend koos de kaaskroketten: die zijn lekker smeuïg vanbinnen, en nét hard genoeg gebakken (al zeg ik het zelf!). Een beetje koude groentjes erbij, en wij hebben een lekker voorgerecht.

Als hoofdgerecht koos ik voor lamssteak met pasta en pizzaoilasaus (een soort tomatensaus met olijven), mijn vriend ging voor de gelakte ribbetjes met koolsla en potato wedges. Ik krijg een lekkere, verse tagliatelle met een grote portie smaakvolle saus. Ik had nog nooit pizzaoilasaus geproefd, maar ik ben fan: het smaakt een beetje als tapenade, met olijven en zongedroogde tomaten. Mijn stukje lamsvlees is, gezien het opwarmen in de microgolf, ook oké, maar ik ben meer fan van de pasta en de saus. Aan de andere kant van de tafel doet mijn vriend zich tegoed aan twee latten heerlijk gemarineerde ribbetjes. Samen met een fris koolslaatje en een spicy dip, is ook dit een geslaagd hoofdgerecht.

Contactgegevens:

Zilverberklaan 10, 2580 Putte

015/22 12 36

Openingsuren:

Takeaway elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond.

Prijzen:

Voorgerechten: 6 - 11 euro

Hoofdgerechten: 12,5 - 20,5 euro

Nagerechten: 4,5 - 8 euro

Scores:

Eten: 8/10

Op tijd geleverd: 7,5/10

Prijs: 8,5/10

