Straf met uitstel voor man die mocht gaan tanken met gestolen tankkaart Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

12u45 0 Putte Een man uit Heist-op-den-Berg is door rechter Jessica Bourlet veroordeeld tot een celstraf van twee maanden gekoppeld aan een geldboete van 400 euro. Hij werd schuldig bevonden aan mededaderschap van een diefstal. Beide straffen werden wel gedurende drie jaar uitgesteld.

De Heistenaar mocht in 2018 gaan tanken met een tankkaart van Juan D.V., een voormalige werknemer van een koerierbedrijf uit Putte. D.V. was ontslagen maar had de tankkaart bij gehouden. In ruil voor geld liet hij mensen tanken met die kaart. “Ik heb nooit vragen gesteld. Ik wou gewoon helpen”, zei de Heistenaar op zitting vorige maand. Hij vroeg de vrijspraak maar kreeg die uiteindelijk niet. D.V. werd eind 2019 al bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden effectief.