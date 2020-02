Straf met uitstel voor dealer (25) die drugs verstopte in oude Mercedes Tim Van Der Zeypen

25 februari 2020

13u40 0 Putte Een 25-jarige man uit Aalst is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel. De twintiger werd schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne.

De twintiger liep in 2019 tegen de lamp. Hij werd toen op heterdaad betrapt door de politie van Bodukap. Op dat moment was hij op weg naar zijn opslagplaats: een oude Mercedes die hij had geparkeerd in de buurt van zijn activiteiten. De twintiger was bij zijn arrestatie in het bezit van zo’n 194 pakjes cocaïne. “Die had hij deels verstopt in zijn sokken”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy in haar vordering destijds.

125 contacten

Er volgde een huiszoeking bij de beklaagde en naast drie gsm’s werden er hier ook enkele luxegoederen waaronder kledij aangetroffen en in beslag genomen. Terwijl het onderzoek verder werd gezet, werd beklaagde opgesloten in de gevangenis. In zijn gsm werden er tussen zijn contacten ook nog 125 gekende drugsgebruikers aangetroffen en elf personen werden uiteindelijk verhoord. Een van de afnemers duidde de twintiger aan als zijn dealer.

Geldboete

De feiten werden niet betwist maar wel genuanceerd door de verdaging. “Hij is gestart na het verlies van zijn jobs en wou zijn gescheiden moeder helpen”, zei zijn advocate Amber Hendriks. Zij vroeg aan de rechtbank om haar cliënt een werkstraf op te leggen. Daar ging de rechtbank dus niet op in. De feiten werden bewezen verklaard. Naast de celstraf met werd hij ook nog veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 8.000 euro waarvan enkel 800 euro effectief.

Naast de Mercedes werd ook nog zijn huidige wagen verbeurdverklaard.