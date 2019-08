Ster van Na-Tourcriterium Putte reed geen Tour: “Speciaal naar Putte gekomen voor handtekening van Evenepoel” Antoon Verbeeck

04 augustus 2019

21u52 2 Putte Het Na-Tourcriterium van Putte palmde dit jaar niet één, maar twee dagen het centrum in. Op zaterdag begonnen de festiviteiten met een fietstocht en een wielerquiz. Zondag maakten enkele bekende wielerprofs hun opwachting voor het criterium achter derny’s. De ster én winnaar van de dag was nochtans geen Tourrenner: Remco Evenepoel ging met alle aandacht lopen.

Hoewel Xandro Meurisse de beste Belg van de Tour was, was hij niet de populairste renner in Putte. Die eer ging naar Remco Evenepoel, die op zaterdag de wielerklassieker Clásica San Sebastián, won. “Ik denk dat ik vijf uur geslapen heb, maar ik ben wel tevreden dat ik in Putte ben”, zei hij. Het 19-jarige supertalent deelde voor de koers duchtig handtekeningen uit, ging met de fans op foto en had zelfs tijd voor een ijsje. “We komen speciaal naar Putte om zijn handtekening te bemachtigen. Mijn twee jongens zijn grote fan”, vertelt Veerle Vandooren uit Haacht, mama van Mats en Jasper. Drie keer raden wie er als eerste over de finish reed: Evenepoel won voor Laurens De Plus en Xandro Meurisse.

Quiz en derny’s

De organisatie van het wielercriterium - met Karl Haverbeke aan het roer - gooide het dit jaar over een andere boeg en kwam met enkele nieuwigheden. Zo besloot men het criterium te verhuizen naar zondag in plaats van een weekavond en was er een extra dag voor een quiz. “De quiz op zaterdag werd goed ontvangen door de deelnemende ploegen en we konden rekenen op ex-wereldkampioen veldrijden Roland Liboton en ‘Romeo’ Chris Van Tongelen als juryleden. Ik denk wel dat de quiz een blijver wordt”, zegt Haverbeke. Nog een nieuwigheid: de derny’s. “Veel lawaai? Helemaal niet, dit zorgt juist voor sfeer”, lacht Anne Geraerts, die haar kamer in rusthuis Heilig Hart inruilde voor een plaatsje langs het parcours. “Mijn man zit binnen naar voetbal te kijken, maar Anderlecht was er niks van aan het bakken. Dan kom ik liever naar de koers kijken. De derny’s doen me denken aan de Zesdaagse van Gent. Heel leuk dat ik ze nu in het echt aan het werk kan zien.”

Met de kinderen

Niet nieuw, maar wel een van de favoriete disciplines van de dag was de kids-race: een rondritje van kinderen met de renners. Dit jaar telde de race acht kinderen, iets minder dan vorig jaar. “Heel wat kinderen zijn op kamp met de jeugdbeweging”, verklaart Stijn De Schoenmaecker van de organisatie. Machteld De Bie (9) was een van de deelnemertjes. “Ik rij eerlijk gezegd niet vaak met de fiets. Het zal wel leuk zijn, maar nu heb ik nog veel zenuwen.”

Meevaller

“De organisatie had veel pech met de blessure van ritwinnaar in de Tour Dylan Teuns, want hij moest hier een van de publiekstrekkers worden. Het is dan ook een enorme meevaller dat Evenepoel, die al langer zijn komst had bevestigd, gisteren de Clásica heeft gewonnen. Dat lokt toch meer volk naar onze gemeente”, reageert schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA). “De nieuwigheden waren dit jaar een meerwaarde voor het evenement en ik heb het gevoel dat er ook meer volk is dan vorig jaar. Het is fijn om als gemeente zo’n wielerfeest te kunnen aanbieden.”