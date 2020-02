Spullen krijgen tweede leven tijdens Repair Café

Antoon Verbeeck

25 februari 2020

In Dienstencentrum Het Lijsternest kan je op zaterdag 14 maart spullen die stuk zijn laten herstellen tijdens het jaarlijkse Repair Café. Ook kledij, huishoudtoestellen en softwareprogramma’s worden onder handen genomen door de vrijwillige herstellers.

“Om lange wachttijden te vermijden, voeren we maximaal twee herstellingen per bezoeker uit. Onderdelen zoals knopen, een nieuwe rits en dergelijke breng je best zelf mee of betaal je ter plaatse. Breng ook het materiaal mee dat nodig is om het apparaat te testen na herstelling”, deelt het lokaal bestuur mee.

De herstellingen zelf zijn kosteloos. Het Repair Café, dat te vinden is op Lijsternest 26, is geopend van 9 tot 13 uur.