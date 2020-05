Speeddealer (47) loopt tegen de lamp tijdens onderzoek naar andere feiten, parket eist twee jaar cel Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

16u50 0 Putte De 47-jarige Geert H. uit Putte moest zich vandaag verantwoorden voor het verhandelen van speed. De veertiger liep tegen de lamp tijdens een huiszoeking in het kader van andere feiten in Leuven. Het parket eiste twee jaar celstraf.

De politie viel H.’s woning binnen eind januari 2020. Dit gebeurde op vraag van de Leuvense onderzoeksrechter, in het kader van een ander dossier. “Er werd toen in zijn woning 331 gram speed aangetroffen. Dit lag verdeeld in drie zakken. Nog in de woning lag een bordje met daarop witte restanten. Het ging om speed”, begon de openbaar aanklaagster haar vordering. De veertiger werd opgepakt en verblijft sindsdien in de gevangenis.

Bij het uitlezen van zijn gsm-toestel vond de politie verschillende drugsgerelateerde berichten alsook een opvallende app. “Sharepoint”, lichtte de aanklaagster toe. “Een app die wel vaker wordt gebruikt bij illegale activiteiten.” Er werden ook enkele afnemers verhoord. Zij herkenden hem als dealer. Bovendien bleek uit diezelfde berichten dat de man al actief was sinds september 2019. Al werd dit door de veertiger ontkent. “Ik was nog maar net bezig”, verweerde hij zich.

Strafrechtelijk verleden

Het parket eiste een celstraf van twee jaar effectief alsook een geldboete die kan oplopen tot 16.000 euro. “Meneer werd al verschillende keren veroordeeld. Drie keer zelfs al voor drugs”, besloot de aanklaagster. De verdediging betwistte de feiten niet en erkende ook zijn strafrechtelijk verleden. “Maar de gevangenis is niet de plaats voor mijn cliënt”, aldus zijn advocaat Loïc Cerulus. “Zo krijgt hij zijn leven nooit weer op de rails.” Volgens de strafpleiter heeft H. schulden en moet hij rondkomen met een minimumloon.

Meester Cerulus vroeg daarom, na twee eerdere gunsten, een derde en laatste gunst van de rechter. Zo vroeg hij voor zijn cliënt een begeleiding door de Drugsopvolgingskamer. Als de rechter hierop ingaat, moet H. elke maand zijn vooruitgang komen tonen op de rechtbank en maakt hij kans op een mildere straf. “Ik gebruik geen drugs meer en zal dat ook nooit meer doen”, gaf H. rechter Suzy Vanhoonacker tot slot nog mee. “Ik heb hartproblemen en een pacemaker.” Het vonnis volgt op 8 juni.