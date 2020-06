Speeddealer (47) krijgt twee jaar effectief Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

15u00 0 Putte De 47-jarige Geert H. uit Putte heeft van de rechtbank in Mechelen een effectieve celstraf opgelegd gekregen. Hij moet twee jaar naar de gevangenis. Twee weken geleden stond hij terecht voor het verhandelen van speed.

Eind januari 2020 viel de politie de woning van H. binnen. Ze deden dit op vraag van de Leuvense onderzoeksrechter en in het kader van een ander dossier. In de woning werd er 331 gram speed aangetroffen. Na zijn arrestatie werd hij meteen opgesloten in de gevangenis. Bij het uitlezen van zijn gsm-toestel werden er drugsgerelateerde berichten aangetroffen alsook een App die wel vaker werd gebruikt bij illegale activiteiten. De feiten werden, met uitzondering van de duurtijd, niet betwist. Zij vroegen een laatste kans van de rechter en een opvolging door DOK-Kamer (Drugsopvolgingskamer). Alleen ging de rechter daar niet op in. Zij veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar effectief en legde hem ook nog een geldboete op van 8.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.