Snelheidsduivel geflitst met 125 kilometer per uur in zone zeventig TVDZM

04 juli 2019

16u02 0 Putte De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft bij snelheidscontroles op de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een chauffeur geflitst die met 125 kilometer per uur reed. De chauffeur mag een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. Het betrapte ook nog een chauffeur die onder invloed van cannabis reed.

De extreme hardrijder werd betrapt bij een controleactie langs de Mechelbaan. Op die plaats telt er een maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. De man zal nu worden geïdentificeerd en zal binnenkort een dagvaarding in de brievenbus mogen verwachten. Daarna zal hij het mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert naast een geldboete, die kan oplopen tot 3.000 euro, een bijkomend rijverbod.

In totaal werden er op de Mechelbaan 1.073 chauffeur gecontroleerd. Naast de hardrijder werden er nog 25 anderen betrapt op overdreven snelheid. “Tijdens de actie werden er ook nog negen proces-verbalen opgesteld voor het gebruik van gsm-toestelten en droegen twee personen hun gordel niet”, zegt politie nog. “Verder stelden we ook nog twee pv’s op omdat de chauffeurs niet in orde waren met hun technische keuring of inschrijving.”

Ook op de Schrieksesteenweg in Putte werd er gecontroleerd op snelheid. Hier werden zes hardrijders betrapt. Een ervan reed 93 kilometer per uur. Op de Schrieksesteenweg telt er eveneens een maximaal toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur.

Bob-campagne

Gelijktijdig met de snelheidscontroles werden er ook 270 autobestuurders aan de kant gezet voor een ademtest. Twee onder hen moesten ook een speekseltest ondergaan. Een van hen testte positief op het gebruik van cannabis. “Al probeerde hij zich eerst nog te onttrekken van de controle-actie”, klinkt het nog bij de politie. “De chauffeur parkeerde zijn voertuig en wisselde van plaats met zijn passagier. Alleen zagen we dit en konden we het juiste rijbewijs intrekken. Dat gebeurde onmiddellijk en voor vijftien dagen.”

Tijdens diezelfde BOB-actie stelde de politie tot slot ook nog een proces-verbaal op voor een chauffeur die geen gebruik maakte van een verplicht stoeltje voor zijn kind.