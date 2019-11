Simon (11) ontwerpt Vos, de eerste mascotte van de gemeente Putte Antoon Verbeeck

27 november 2019

17u18 0 Putte De kindergemeenteraad van Putte komt met de eerste mascotte van de gemeente Putte op de proppen. De vos, die nog geen officiële naam heeft, werd ontworpen door raadslid Simon De Winter (11) uit Beerzel.

“Als je kijkt naar de contouren van de gemeente Putte op een kaart dan kan je er met wat verbeelding de kop van een vos in zien. Het was een inspiratiebron voor Simon, een jongen uit de kindergemeenteraad”, legt kinderburgemeester Margot Timmermans uit. “Van onze mascotte hebben we knuffelvossen gemaakt die we zelf gaan verkopen op gemeentelijke evenementen. Ze worden vanaf januari verkocht aan 10 euro.”

De mascotte zal ook in levenden lijve zijn opwachting maken op verschillende evenementen. De vuurdoop van de vos wordt de Winterkermis op 14 en 15 december.

De tiener achter de creatie is meer dan tevreden met het resultaat. “Ik teken heel graag en ben heel blij dat de kindergemeenteraad uiteindelijk voor mijn ontwerp heeft gekozen”, besluit Simon.