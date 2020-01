Quiz samen met kinderen en kleinkinderen tijdens ‘(Ge)zin voor taal’ Antoon Verbeeck

22 januari 2020

Davidsfonds Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis organiseert in februari een derde editie van hun gezinsvriendelijke quiz ‘(Ge)zin voor taal’. Wie als gezin graag eens samen met de kinderen en kleinkinderen wil deelnemen aan een quiz waar jong en oud een opdracht moeten vervullen, kunnen zich bij het Davidsfonds aanmelden. Deelnemen kan met een ploeg van maximaal 6 personen, waarvan de leeftijd van de deelnemers erg kan variëren: van ongeveer 7 jaar tot om en bij de 99 jaar. De quiz vindt plaats in het Gemeenschapslokaal Grasheide aan de Pastorijstraat 1A in Grasheide op zaterdag 8 februari van 19 tot 21.30 uur. Per ploeg betaalt men 10 euro. Inschrijven doe je via els.maerevoet@telenet.be.