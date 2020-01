Puttenaar treft geen schuld aan dodelijk ongeval Kim Aerts

28 januari 2020

14u31 0 Putte Een man uit Putte is niet schuldig bevonden aan de dood van een 66-jarige Waalse man bij een verkeersongeluk meer dan vier jaar geleden.

G.V.P. veroorzaakte op 20 oktober 2015 een verkeersongeval in het Naamse Onhaye. Hij botste met zijn bestelwagen Mercedes tegen de auto van Yvon Schreiner uit Dinant. Die laatste overleed pas acht maanden later in een rusthuis. Het parket vroeg de minimumstraf voor V.P. voor de onopzettelijke doodslag, maar volgens de Leuvense politierechter treft V.P. geen schuld.

“De rechtbank beschikt niet over gegevens op basis waarvan we zouden kunnen besluiten, of zelfs maar vermoeden, dat het overlijden het gevolg is van het ongeval. Er zit in het dossier geen medisch verslag van een dokter noch is er verder onderzoek gevoerd naar de oorzaak van het overlijden”, oordeelde de rechter in het vonnis.

450 euro boete

V.P. botste op zijn tegenligger toen hij de witte lijn overschreed in de Rue D’Hastière. Hij beweerde altijd dat hij op zijn eigen helft was gebleven, maar de politie en een deskundige spraken dat tegen. V.P. werd daarom wel veroordeeld tot een geldboete van 450 euro voor de onopzettelijke slagen. Hij moet ook vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. Door een taalwijziging verhuisde de zaak van Wallonië naar de Leuvense rechtbank.