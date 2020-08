Putte zoekt duurzame helden: “Van leerkrachten tot zaakvoerders horeca” Antoon Verbeeck

19 augustus 2020

08u45 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte zoekt naar duurzame helden die zich in hun dagelijkse leven inzetten voor thema’s zoals armoede, gezondheid, milieu, energie, duurzaamheid, consumptie, onderwijs en mondiale samenwerking. Van 18 tot 25 september 2020 staan lokale duurzame helden in de kijker tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’.

“Deze lokale duurzame helden zijn Putse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale gezichten van de 17 globale doelen van de campagne”, zegt Nick Vercammen (Lijst Burgemeester), schepen van Ontwikkelingssamenwerking. “In 2020 ligt de focus op ‘coronahelden’: mensen, organisaties en diensten die bijzondere inspanningen hebben geleverd in tijden van corona en zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld. Denk maar aan leerkrachten die plots digitaal moesten lesgeven, de horeca die zeer inventief uit de hoek moest komen om te overleven, kwetsbare groepen die het extra moeilijk kregen.” Kandidaten kunnen zich aanmelden via 015/76.78.95 of milieudienst@putte.be tot en met 10 september. Het gemeentebestuur zorgt voor het nodige campagnemateriaal om je heldenstatus in de kijker te zetten. Op de campagnewebsite www.duurzamegemeente.be worden alle helden en hun acties verzameld.