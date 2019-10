Putte wordt gastheer van Pop up Europa: zoektocht, boekvoorstelling en muzikale voorstelling Antoon Verbeeck

17 oktober 2019

16u13 0 Putte De gemeente Putte is van 25 oktober tot 23 november de gastheer van de activiteitenreeks ‘Pop up Europa’, een project van de provincie. Puttenaars kunnen tijdens deze periode kiezen uit een brede waaier aan activiteiten in een Europees jasje.

“Met een tentoonstelling, lezing, ludieke voorstelling, kraslotenwedstrijd, zoektocht, filmvoorstelling enzovoort.,… valt er een hele maand heel wat te beleven in Putte. Deelname aan de activiteiten is helemaal gratis en bovendien vallen er zowel voor kinderen als volwassenen fantastische prijzen te winnen”, weet burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

De kick-off van Pop up Europa vindt plaats tijdens de vrijdagmarkt. In de etalages van verschillende ondernemers zijn Europese voorwerpen verstopt voor een zoektocht en op verschillende gemeentelijke locaties vind je krasloten. VRT-journalist Stefan Blommaert komt over zijn nieuwste boek ‘De eeuw van Xi’ vertellen en tijdens de muzikale voorstelling European Citizen Popsong gaat de Vlaamse jonge theatermaker Marieke Dermul op zoek naar de Europese identiteit. Verder is er nog de filmvoorstelling: Woman at war en vind je in de bib een interactieve tentoonstelling waarbij je alles ontdekt over Europa in het dagelijks leven. Kinderen kunnen een kleurplaat maken in ruil voor een cadeautje.