Putte wil subsidie uitkeren aan horeca: “Gelijk aan terrasbelasting

voor zomer en winter” Antoon Verbeeck

09 april 2020

15u24 2 Putte Om de lokale horeca-uitbaters te ondersteunen in deze zware periode en als extra hulp bij de opstart in de toekomst, wenst het gemeentebestuur van Putte de terrasbelasting te herbekijken. Dit wordt besproken op de gemeenteraad van 23 april.

Op de agenda van de gemeenteraad, op 23 april, staat een agendapunt geagendeerd met het voorstel om een subsidie toe te kennen aan de horeca-uitbaters. “Het uitgekeerde bedrag zal gelijkstaan aan het verschuldigde bedrag voor het terrasseizoen 2020-2021 (zomerterras 1/4-31/10 en winterterras 1/11-31/3). Op deze manier kunnen wij op een juridisch correcte manier tegemoetkomen in het verschuldigde bedrag”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

“Dit is absoluut nodig”, vult schepen van Lokale Economie Peter De Vooght (N-VA aan. “Op dit moment bekijken we ook nog andere maatregelen die we kunnen nemen, met de bestaande reglementen in het achterhoofd. We hopen ook deze zo snel mogelijk te kunnen uitwerken ter ondersteuning van de heropstart van de lokale economie in onze gemeente.”