Putte wil in alle deelgemeenten warme maaltijden serveren Antoon Verbeeck

06 juni 2019

13u48 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte wil in de toekomst in alle deelgemeenten warme maaltijden serveren. Dat gebeurt nu al in het Putse dienstencentrum Het Lijsternest, de kleine parochiezaal van Beerzel en de Gildenzaal in Peulis. Ook Grasheide komt nu aan de beurt.

Okra Peulis nam in 2017 met het project ‘Zilver aan zet’ het initiatief om in Peulis onder meer warme maaltijden te kunnen aanbieden. Zij zochten samenwerking met het OCMW en dienstencentrum Het Lijsternest, waar op weekdagen al samen gegeten wordt.

“Het OCMW was meteen enthousiast”, zegt schepen voor Sociale Zaken en Armoedebeleid Bert Rousseau (N-VA). “Door het uitgestrekte karakter van onze gemeente en het feit dat niet iedereen even mobiel is, is het voor sommigen moeilijk om tot in het dienstencentrum te geraken. Daarom gaan wij naar hen. Mensen komen eten en tegelijkertijd kunnen ze de vraag stellen waar ze al een tijdje mee rondlopen. Personeel dat aanwezig is tijdens de maaltijden, neemt die vraag mee naar de juiste dienst of persoon.”

De maandelijkse warme maaltijden in Peulis waren voor de gemeente de aanzet om dit ook in andere deelgemeenten te doen. Zo wordt er ook één keer per maand samen gegeten in Beerzel, waar de gemeente kan rekenen op een samenwerking met OKRA, Samana en Femma. “Dit is een middel in de strijd tegen vereenzaming”, legt Rousseau uit. “Vorig jaar werden er in totaal bijna 5.000 maaltijden verkocht in Het Lijsternest. In Peulis en Beerzel werden 42 maaltijden per keer geserveerd.”

“We richten onze pijlen ook op Grasheide, waar we al een tijdje aan het zoeken zijn naar een partner. We hopen dit jaar, al dan niet in samenwerking met een vereniging, een eerste keer warme maaltijden te serveren.” Inschrijven voor een warme maaltijd is verplicht en kan zowel gebeuren in het dienstencentrum als via de verenigingen. In de prijs van 7 euro zijn soep, hoofdgerecht en dessert inbegrepen. Ook voor de maaltijden in Peulis en Beerzel kan een sociaal, of verminderd, tarief aangevraagd worden.