Putte schrapt gemeentelijke activiteiten van september: “Veiligheid van Putse burger garanderen” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

07u59 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte schrapt een aantal gemeentelijke evenementen die plaatsvinden in september. Het gaat om de vieringen van de jubilarissen, de seniorennamiddag, de seniorendansnamiddag en de sportdag in Blankenberge. Ook de jaarlijkse activiteit voor het eigen personeel gaat niet door.

“Gelet op de stijging van de besmettingscijfers en de huidige maatregelen genomen door de Nationale veiligheidscel en de provinciegouverneur hebben wij binnen de gemeente Putte reeds gekeken naar de eigen gemeentelijke activiteiten die in september plaatsvinden. Als gemeentebestuur is het namelijk altijd onze grootste zorg om het welzijn en de veiligheid van de Putse burger, en zeker de meest kwetsbaren, zo veel als mogelijk te garanderen”, aldus burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). Voor Open Monumentendag gaat Putte in overleg met buurgemeenten Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver. De scholenveldloop en andere activiteiten in samenwerking met de Putse scholen staan ter bespreking ingepland op het overleg met de scholen op 20 augustus. “Afhankelijk van deze besprekingen zal zo snel mogelijk een beslissing genomen worden”, klinkt het.