Putte reikt cultuurprijzen en Putse Pen 2020 uit



Antoon Verbeeck

28 juli 2020

08u02 0 Putte In het Gemeenschapscentrum Klein Boom in Putte werden de jaarlijkse cultuurprijzen en de Putse Pen uitgereikt door het gemeentebestuur en de Adviesraad voor Culturele Aangelegenheden (ACA). Drie winnaars werden geprezen voor hun culturele verdienste in de gemeente.

De individuele winnaar van de cultuurprijs dit jaar is Julia Beirinckx. Als dichteres en kunstenares engageert zij zich al jaren door altijd deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten, zoals de kunstroute, de gedichtendag en de expo in het ACE. Daarnaast viel Ferm Grasheide als vereniging in de prijzen. Ferm, vroeger KVLV genaamd en in 1920 begonnen als de Boerinnenbond, zet zich jaarlijks in voor haar leden door diverse activiteiten te organiseren. Op 19 september 2020 vieren zij bovendien hun 100-jarig bestaan. De Putse Pen, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een verdienstelijke lokale auteur, ging naar Frans Busschots. Hij publiceerde in het verleden theaterteksten, musicalteksten, plaatselijke geschiedenis, liedjesteksten, romans, kinderboeken, weekbladartikels en poëzie. Daarnaast is hij jurylid van een aantal toneelwedstrijden en voorzitter van de vereniging van Vlaamse Toneelauteurs (VTA).