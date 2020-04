Putte koopt voor elke inwoner mondmasker: “Signaal geven dat we samen door deze crisis komen” Antoon Verbeeck

21 april 2020

De gemeente Putte gaat voor elke inwoner een mondmasker kopen. De maskers zouden in mei in Putte gearriveerd zijn. “Wanneer we terug meer uit ons kot komen en het sociale leven stap per stap herneemt, zal het zeker in de aanvangsperiode in sommige situaties, zoals het nemen van het openbaar vervoer, of wanneer we met meerdere mensen samen zijn, niet altijd mogelijk zijn om de social distance optimaal op te volgen. Op dat moment zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen”, zegt burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Door als lokaal bestuur te voorzien in een mondmasker voor elke burger willen we alvast het signaal blijven geven dat we alleen samen door deze crisis komen.” Putte koos voor een samenwerking met Think Pink, de borstkankerorganisatie. Zij starten de opmaak van maskers op vanuit hun optiek om de kwetsbare kankerpatiënten te helpen. “Hun maskers zijn 100 procent wasbare, katoenen mondmaskers en kan je tot 50 maal hergebruiken”, klinkt het.