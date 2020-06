Putte komt met ondersteunende maatregelen voor gezinnen, handelaars en marktkramers: “Bonnen voor lokale aankoop en uitstel van betaling” Antoon Verbeeck

02 juni 2020

07u59 0 Putte De gemeenteraad van Putte keurde in het kader van de strijd tegen het coronavirus enkele ondersteunende maatregelen goed. Zo mogen de Putse gezinnen een geschenkbon en een uitstel van betaling verwachten.

“Het college had medio april de intentie geuit om in het kader van het post-corona actieplan de betaling van alle facturen met twee maanden uit te stellen. In het kader hiervan keurde de gemeenteraad de verlenging van de betalingstermijn voor de afvalbelasting 2020 goed. De betalingstermijn wordt verlengd tot 120 dagen. Op deze manier krijgen alle gezinnen meer ademruimte”, deelt het schepencollege van Putte mee.

Bon

De gemeente Putte trekt ook 80.000 euro uit voor de extra editie van de PutteBon. “De gemeenteraad keurde de uitgifte goed van de PutteSteuntBon. Deze bon van 10 euro kan elk gezin in Putte, ongeveer een 8000-tal, spenderen bij zelfstandigen en ondernemers in Putte die volgens de federale maatregelen in het kader van COVID-19 verplicht werden te sluiten. Je kan de bon omruilen bij een minimaal aankoopbedrag van 20 euro en hij is geldig tot de laatste dag van dit jaar. Met deze PutteSteuntBon wil het lokaal bestuur niet alleen een steun in de rug bieden aan plaatselijke handelaars maar ook voor de Putse gezinnen is dit mooi meegenomen. Het zet bovendien aan om nog meer lokaal te kopen en zo onze handelaars mee door deze crisisperiode te trekken.”

Marktkramers

Daarnaast kreeg nog een steunmaatregel voor de marktkramers groen licht. “Marktkramers die een abonnement hebben voor hun wekelijkse standplaats op de vrijdagmarkt zullen een subsidie ontvangen waardoor hun verschuldigd bedrag 2020 wordt kwijtgescholden. Hiermee wil het lokaal bestuur ook de marktkramers een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode.”