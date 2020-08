Putte en politie gaan foutparkeerders in centrum aanpakken: “Infoflyers voor klanten en controle door politie” Antoon Verbeeck

28 augustus 2020

13u39 0 Putte Het gemeentebestuur van Putte start samen met politiezone Bodukap een actie rond correct parkeren in het centrum van de gemeente. De twee partners rekenen ook op de hulp van de lokale handelaars.

“Vooral het kort parkeren op de voetpaden en ook op het fietspad richting kruispunt, voor bezoek aan een handelaar, wordt door de Putse bevolking als onaangenaam ervaren. Bovendien is het onveilig voor de voetgangers en fietsers die dan moeten uitwijken. Wij kregen dan ook al meermaals de vraag om hierin stappen te ondernemen”, zegt burgemeester van Putte Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “In samenwerking met de politie wordt er vanaf 1 september, de start van het schooljaar, een actie opgestart rond deze parkeerproblematiek. Systematisch zullen er door de agenten controles uitgevoerd worden.”

Middenstand

“In eerste instantie zal er indien mogelijk preventief worden opgetreden. Later zal een repressieve aanpak volgen. Daarnaast zal er de nodige aandacht geschonken worden in de gemeentelijke communicatie. Ook de middenstand zal in het verhaal betrokken worden. Zij zullen een aantal flyers ter beschikking krijgen om hun klanten te informeren. Het doel is een aangenaam, ordentelijk en veilig centrum voor de bezoekers, handelaars en bewoners. Daarom willen we mensen informeren over de correcte weg naar één van de gratis parkings, en de wagen niet langer snel en kort ergens achter te laten waar het niet kan. Zo kan elke weggebruiker zich op een veilige manier verplaatsen in het centrum”, besluit de burgervader.