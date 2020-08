Putte annuleert activiteiten voor senioren: “Het risico is te groot” Antoon Verbeeck

14 augustus 2020

Het lokaal bestuur van Putte annuleert de seniorennamiddag en de seniorendansnamiddag. De activiteiten vonden normaal plaats op dinsdag 8 september en donderdag 15 oktober. “Met spijt in het hart zien wij geen andere optie dan deze activiteiten af te gelasten”, zegt schepen van Senioren Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Vanaf 60 jaar jong is iedereen welkom op deze activiteiten, laat dat nu net de mensen zijn die tot de risicogroep behoren. Het coronavirus strooit hier dus roet in het eten. De inschrijvingen voor de seniorennamiddag lopen niet vlot, wat in de lijn van de verwachting ligt. Het risico is te groot.” Dit in combinatie met de verstrengde maatregelen en een ongekend toekomstperspectief heeft de gemeente doen besluiten om deze activiteiten uit te stellen. “De artiesten die geboekt zijn, komen gewoon volgend jaar en dan maken we er een groot feest van om de verloren momentjes samen in te halen”, besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).