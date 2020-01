Putse scholen ontvangen bedrag voor inzet tijdens bal van de burgemeester Antoon Verbeeck

24 januari 2020

De directies van de zes Putse basisscholen ontvingen samen een cheque ter waarde van 12.000 euro. Elke school beschikt zo over een bedrag van 2.000 euro die ze kan besteden binnen de eigen werking. De scholen namen dit bedrag in ontvangst voor hun hulp tijdens de voorbije editie van het bal van de burgemeester. “Dankzij een grote publieke belangstelling krijgen de scholen voor hun werkinzet een mooi bedrag waar hun schoolomgeving alleen maar van kan beter worden. Zo investeren we de opbrengst van dit aangenaam samenzijn rechtstreeks in onze jeugd. De sterke vaste waarde die het bal heeft als event zetten we alvast verder op zaterdag 25 april 2020 met optredens van Checkpoint Charlie en Radio Botanique. Ook Discobaar Volle Petrol is er dan opnieuw bij”, maakt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) bekend.