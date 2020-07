Putse scholen en jeugdverenigingen beloond voor hun afvalbeleid Antoon Verbeeck

02 juli 2020

09u57 0 Putte Twee scholen en drie verenigingen uit Putte werden door het gemeentebestuur in het kader van ‘Operatie Proper’ beloond met een cheque voor hun inspanningen rond afval sorteren en afval voorkomen. Het bedrag op de cheque is gebaseerd op hun leden- of leerlingenaantal.

De vrije basisscholen van Putte en Beerzel, de chiromeisjes Putte, de chirojongens Putte en KLJ Beerzel waren bereid om een actieplan in te dienen. Hiermee engageerden ze zich om tijdens het schooljaar niet alleen een opruimactie te organiseren, maar om in hun werking ook aandacht te schenken aan afvalvoorkoming. “Het gemeentebestuur van Putte wil haar scholen en verenigingen actief betrekken bij de problematiek van zwerfvuil. Ze deed dat al via de groene peters-campagne, maar nu komt daar het verlengstuk ‘Operatie Proper’ bij”, zegt milieuschepen Jeroen De Cuyper (N-VA). “Zo zetten de jeugdverenigingen zich in om grootverpakkingen te kopen in plaats van individueel verpakte drank en voeding. Ze houden hun eigen terreinen proper en de omgeving van hun lokalen. Wegwerp drankkartons worden vervangen door glazen retourflessen. Dat zijn maar enkele voorbeelden van hun acties.” ‘Operatie Proper’ werd gelanceerd door Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG).