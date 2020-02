Putse petanquers spelen nieuw lokaal ‘De Vijver’ in Antoon Verbeeck

06 februari 2020

De Putse Petanqueclub huldigde vandaag samen met het gemeentebestuur haar nieuwe thuisstek ‘De Vijver’ in Gemeenschapscentrum Klein Boom in. Door de renovatie van de oude hallen kwam de Putse petanqueclub zonder indoor accommodatie te zitten. In samenwerking met de gemeente Putte, het Autonoom Gemeentebedrijf Putte en de sportdienst werd tijdens de renovatie van de oude feesthallen langs de zijde van de kleiput een polyvalente ruimte voorzien. “We zijn zeer tevreden met ons nieuw lokaal. Alles wat we maar konden wensen is hier aanwezig: petanquebanen, zes in totaal, een bergruimte en een toog. We hebben ook een aparte inkom langs de achterzijde van het gebouw”, aldus André De Wit van de Putse Petanqueclub. De Putse petanqueclub huurt het lokaal voor haar trainingen en competitiewedstrijden. Buiten deze uren kan het lokaal gehuurd worden door particulieren of verenigingen voor vergaderingen of feestjes waarbij de petanquebanen mee gebruikt kunnen worden.