Putse paardenfokkerij die unieke werkwijze hanteert, krijgt bezoek van burgervader Antoon Verbeeck

25 juni 2020

17u50 0 Putte De paardenfokkerij L3B / Little Tree Breeding in Klein Boom was één van de eerste in ons land die gebruik maakte van ‘ICSI’, een gespecialiseerde bevruchtingstechniek. Burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) kwam donderdag kennismaken met de werking van het bedrijf.

“Met deze nieuwe techniek hebben we een manier gevonden om met één zaadcel één uitgeselecteerd eitje te kunnen bevruchten. Twee jaar geleden hebben we enkele exclusieve merries naar Italië gebracht en hebben we deze met de ICSI-techniek laten bevruchten. Enkele maanden later kwamen ze terug met een rijk gevulde container met diepgevroren embryo’s. Deze embryo’s zijn afgelopen dekseizoen (voorjaar 2019) door ons ingeplant in nauwkeurig geselecteerde draagmoeders. De eerste veulens lopen vandaag rond op onze Putse weides”, vertelt zaakvoerder Pieter Goyvaerts. “De vraag vanuit het buitenland naar deze nieuwe techniek is plots zeer groot. Vele willen deze aankopen zonder dat de eigenlijke bevruchting al heeft plaatsgevonden.” Naast het fokken van sportpaarden organiseert het bedrijf ook veilingen in België, Dubai en de USA. Het grootste deel van onze buitenlandse afzetmarkt bevindt zich in Latijns en Zuid Amerika met Mexico als grootste afnemer.”