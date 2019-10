Putse Nacht van het Kempens Erfgoed draait rond toneel



Antoon Verbeeck

14 oktober 2019

11u14 0

Naast de gekende erfgoedinitiatieven zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag, neemt men sinds enkele jaren in de gemeente Putte ook deel aan de Nacht van het Kempens Erfgoed op 19 oktober. Heemkring Het Molenijzer zorgt in samenwerking met de gemeente voor een avondactiviteit. Het rijke Putse toneelleven vroeger en nu wordt uitgebeeld in een tentoonstelling ‘Puts toneel’. “Verschillende lokale toneelverenigingen zullen een plaatsje krijgen. Kom kijken op talrijke foto’s welke familieleden, vrienden en kennissen hun acteertalenten toonden, mogelijk zitten daar heel onverwacht enkele bekende gezichten tussen”, zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). De toneelverenigingen ‘Woord en Daad’ in zaal De Wildeman, ‘Sint-Niklaas’ in zaal De Ster, BJB-meisjes en jongemannenkring ‘Hoger-Op’ in het Kranske en meer recent ‘’t Pikuurtje’ in zaal Forum, ‘Open Deur’ van de Vrije Basisschool en ‘Trouw in Deugd’ in De Wildeman komen aan bod. Tijdens de activiteit, die om 18 uur start, worden er warme dranken, frisdranken en allerlei streekbiertjes geserveerd.