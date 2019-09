Putse kunstenaars tonen hun creaties Antoon Verbeeck

30 september 2019

10u59 0

De Putse kunstenaars organiseren elk najaar een groepstentoonstelling in het ACE (Atelier voor Creatieve Expressie). Ook dit jaar zullen er weer verscheidene werken worden getoond van alle kunstenaars die actief zijn in dit atelier in Beerzel. “De kunstenaars tonen begin oktober een heel weekend lang hun prachtige creaties. De tentoonstelling laat het werk zien van zowel kunstschilders, zijdeschilders als boetseerders. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is de expo gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur”, klinkt het. Op vrijdagavond 4 oktober zal de expo officieel worden geopend door burgemeester Peter Gysbrechts en schepen van Cultuur Inge De Bie. Het ACE is te vinden aan de Hoogstraat nummer 54 te Beerzel.