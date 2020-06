Putse horeca kan uitbreiding terrassen aanvragen bij gemeente: “Een extra duwtje in de rug” Antoon Verbeeck

02 juni 2020

17u51 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte biedt de lokale horeca de mogelijkheid om tot eind oktober 2020 de bestaande terrassen uit te breiden. Uitbaters dienen zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente.

“Volgens de informatie die momenteel verspreid wordt, nadert ook voor de horeca een voorzichtige heropstart. De Nationale veiligheidsraad moet echter nog wel groen licht geven alsook aan de voorwaarden hieraan verbonden. Onder andere social distancing zal ook hier een belangrijke rol spelen. Met de toelating om terrassen uit te breiden, geven we de lokale horeca alvast de gelegenheid om hier, indien mogelijk, op te anticiperen”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

Praktisch haalbaar

Het bestuur deelde eerder al mee dat de horeca ook een ondersteunende subsidie mag verwachten. “Met deze nieuwe beslissing willen we deze sector die sterk te lijden heeft gehad onder de opgelegde maatregelen, nog een extra duwtje in de rug geven”, vult schepen van Lokale Economie Peter De Vooght (N-VA) aan. “Als gemeente hebben we reeds alle voorbereidingen en besprekingen getroffen zodat we onmiddellijk van start kunnen gaan als de datum gekend is. Deze tijdelijke uitbreiding of inrichting is uiteraard onder voorbehoud van het praktisch haalbare. De horeca-uitbater dient hiervoor een aanvraag in bij de dienst lokale economie die deze zal evalueren. Het schepencollege geeft nog mee dat de terraszones de veiligheid en mobiliteit in de gemeente niet in het gedrang mogen brengen.