Putse Feesten past programmatie aan wegens rukwinden Antoon Verbeeck

08 juni 2019

De felle rukwinden in de regio veroorzaken een verschuiving in de programmatie van de Putse Feesten. Het hoofdpodium, waar vandaag onder andere De Romeo’s en Markske van FC De Kampioenen hun opwachten zouden maken, blijft gesloten. “Naar aanleiding van de voorspelde rukwinden is er een besluit van de burgemeester opgesteld waarin een verbod is opgelegd voor deze periode tot het opstellen van tenten en structuren die niet bestand zijn tegen felle windbelastingen. Handelaars en horeca verwelkomen bezoekers uiteraard van harte in hun winkels en zaken”, deelt het lokaal bestuur van Putte mee. De programmatie van de festiviteiten is door de Putse middenstand, in samenspraak met het gemeentebestuur aangepast. Voor morgen ziet de programmatie er dus anders uit. Om 13.30 uur start Clown Pleks, gevolgd door De Romeo’s en Kids on the dancefloor. Laura Omloop begint om 17 uur, waarna Maarten Van Coillie, Pino Baresie en DJ Milano het podium zullen betreden.