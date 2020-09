Putse bib organiseert activiteiten rond Nederlandse taal: dictee, lezing en voorleesuurtje

Antoon Verbeeck

23 september 2020

08u40 0 Putte De Putse bibliotheek neemt dit jaar deel aan de ‘Week van het Nederlands’, die van 3 tot 10 oktober loopt. Op 8 oktober start de bib met een eerste activiteit: een lezing van Herwig De Lannoy.

“Naast de geschiedenis van de Putse bib belicht De Lannoy de historiek van het Vlaamse bibliotheeklandschap. Er kunnen maximaal 20 personen bijwonen. Een dag later strijden 24 deelnemers voor de overwinning tijdens het ‘Groot Dictee – De Schrijfwijzen’. Op een ludieke en ontspannende manier trachten de deelnemers een foutloos parcours af te leggen. Tot slot is er aandacht voor het Nederlands tijdens het eerste voorleesuurtje van dit seizoen. In de hal van het gemeentehuis lezen de voorleesvrijwilligers verhaaltjes voor aan de jongste bezoekers”, klinkt het.

Deelname aan de lezing en/of het dictee kan alleen na inschrijving en dit zolang er plaats is. Voor de lezing betaal je 3 euro, aan het dictee kan je gratis deelnemen. Kindjes voor het voorlezen moeten niet vooraf inschrijven, maar worden ter plaatse geregistreerd. Inschrijven kan via deze link.