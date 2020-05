Putse bib opnieuw geopend: “Kom alleen en volg de route” Antoon Verbeeck

27 mei 2020

09u12 0 Putte De bibliotheek van Putte is sinds deze week opnieuw geopend, al hangen daar wel enkele maatregelen aan vast.

“Net zoals bij elke versoepeling van de maatregelen worden ook hier voorwaarden gekoppeld aan de heropening. Waardoor nog niet alle diensten van de bibliotheek toegankelijk zijn”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Er is een maximaal aantal bezoekers toegelaten, die een aanbevolen route moeten volgen. We vragen ook om alleen naar de bib te komen, minderjarigen mogen uiteraard vergezeld worden. Het leescafé is nog altijd gesloten en er kan geen gebruik worden gemaakt van de computers. Alleen de uitleenfunctie wordt hervat, inclusief de zadenbib en het afhalen van lerarenkaarten. Boeken inleveren doe je aan de zelfscan of buiten aan de inleverbox. Nieuwe boeken worden ingescand en verwerkt aan de balie door het personeel.”

De afgelopen weken kon er in Putte gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in de bibliotheek. “Een service waar de Putse bibliotheekgebruiker, gretig gebruik heeft van gemaakt”, geeft schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester) nog mee.