Putse bib biedt studeerplek aan Antoon Verbeeck

02 juni 2020

07u47 0

De bibliotheek van Putte biedt een studeerplaats aan voor studenten die zich willen voorbereiden voor hun examens. In de bibzaal Peultebossen is plaats voorzien voor zes studenten, die ten laatste een dag op voorhand hun plaatsje in de zaal moeten reserveren. “In deze examenperiode hebben studenten dikwijls nood aan een rustige plaats om ongestoord te kunnen studeren, voor sommigen is dit een bibliotheek. Dus ook dit stond op de agenda van het kernteam en college om op te volgen. We zijn dan ook blij dat de heropening van de bib vlot is verlopen zodat we ook het studeren opnieuw kunnen aanbieden”, aldus burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). De bib, in hetzelfde gebouw als het gemeentehuis, verwelkomt tot 24 juni studenten. Reserveren via bibliotheek@putte.be of 015/767881