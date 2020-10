Putse begraafplaats voorzien van sterrenweide voor levenloos geboren kindjes: “Ouders kunnen er troost vinden” Antoon Verbeeck

07 oktober 2020

10u54 0 Putte De gemeentelijke begraafplaats in het centrum van Putte werd uitgebreid met een sterrenweide. Op deze locatie kunnen ouders van kinderen die tijdens de zwangerschap overleden zijn rouwen om het verlies.

“Waardig afscheid kunnen nemen van je doodgeboren baby is zeer belangrijk, ongeacht de duur van de zwangerschap. Het is de bedoeling dat de sterrenweide het kind een persoonlijke plek geeft waar ouders troost kunnen vinden”, zegt schepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester). “De overleden kindjes krijgen op de sterrenweide geen echt individueel graf. Er wordt wel een sterretje aangebracht met daarop de naam en de geboortedatum gegraveerd.” De sterrenweide is een realisatie van de gemeentelijke technische dienst en bestaat uit een door water omringd eilandje met centraal daarop een monument waarop twee gedichten zijn aangebracht. “Rond dit monument komen de sterren te staan. Twee houten bruggen geven toegang tot de sterrenweide. Aangeplante taluds en een bijenhotel zullen voor de nodige intimiteit zorgen", aldus schepen van Openbare werken Peter De Vooght (N-VA).

Verfraaiing kerkhoven

“Door er banken te voorzien, is er de tijd om even te bezinnen of te verpozen in een groene rustgevende omgeving. Deze realisatie is ook een volgende stap in de lopende opwaardering en verfraaiing van onze kerkhoven. Ook de komende jaren zullen er nog diverse stappen worden gezet op de kerkhoven in onze gemeente” besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). Ouders die in de toekomst gebruik wensen te maken van de sterrenweide kunnen contact opnemen met de dienst burgerzaken van de gemeente Putte.