Puts Na-Tourcriterium mikt op volgend jaar: "In normale omstandigheden op 1 augustus 2021" Antoon Verbeeck

27 juli 2020



Zoals verwacht moet Putte het dit jaar zonder het Na-Tourcriterium stellen. De organisatie mikt op 1 augustus 2021. “Het Coronavirus heeft dit jaar de internationale wielerkalender danig door elkaar geschud, met de Tour de France 2020, die uiteindelijk op 29 augustus van start zal gaan, en de wielerklassiekers die pas in het diepe najaar zullen plaatsvinden. Wij hebben met de vzw Putse Wielerdagen zo lang mogelijk afgewacht, gezocht naar mogelijke alternatieven voor het Na-Tourcriterium, maar problemen met de datum en de meest recente maatregelen hebben ons doen besluiten om de vijfde editie van het Putse Na-Tourcriterium definitief te verplaatsen naar volgend jaar. In normale omstandigheden vindt deze editie plaats op zondag 1 augustus 2021”, aldus organisator Karl Haverbeke. Ook de Vabo Cycling Tour, de toertocht voor wielerliefhebbers, die nauw met het Na-Tourcriterium verbonden is, wordt verplaatst naar zaterdag 31 juli 2021. “Wij danken al onze medewerkers en sponsors voor de samenwerking tijdens de voorbije jaren en hopen ook volgend jaar de draad weer te kunnen oppikken voor een schitterende vijfde editie.”