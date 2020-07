Postbode ‘Geert Facteur’ gaat op pensioen: “Beerzelse mentaliteit staat mij enorm aan” Antoon Verbeeck

24 juli 2020

15u10 0 Putte Geert Claes (49 jaar) uit Zonderschot gaat eind deze maand op pensioen als postbode. ‘Geert Facteur’ was meer dan 40 jaar in dienst en had de laatste 25 jaar een vaste ronde in Beerzel (Putte). Met zijn pensionering vertrekt de ‘laatste Beerzelse postbode’.

“Voor de post-fusie in 1986 sorteerden de post-mannen nog in de Hoogstraat in Beerzel, nadien verhuisde ze naar Putte en momenteel ligt het hoofdkantoor in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ik ben de laatste van een groep collega’s die de tijd in Beerzel nog heeft meegemaakt en nu op pensioen mag. Intussen heb ik al 25 jaar een eigen vaste ronde in Beerzel. Ik heb meermaals de kans gehad om in mijn eigen gemeente te werken, maar ik heb nooit spijt gehad van mijn Beerzels avontuur. De Beerzelse mentaliteit stond mij enorm aan. Leuke en vriendelijke mensen. Ik had al snel door dat ik hier voor de rest van mijn carrière postman wou blijven”, klinkt het.

“Niet vervelen”

Geert gaat officieel op pensioen op 1 augustus. In zijn thuisdorp in Heist-op-den-Berg is hij onder andere actief bij pingpongvereniging De Pintpongers en toneelgezelschap ZonderTV. “Ik zal mij niet vervelen. Ik ga er zelfs voor zorgen dat ik nog vaak te zien zal zijn in de Beerzelse straten. Ze zijn nog niet van mij af”, geeft Geert nog mee.