Pop Up Europa Putte en lokale handelaars delen prijzen uit Antoon Verbeeck

03 december 2019

Op maandagavond 2 december viel officieel het doek over Pop Up Europa Putte. De prijsuitreiking van de kraslotenwedstrijd en de Europese etalagezoektocht was de finale. In totaal werden er meer dan 40 prijzen uitgereikt. De hoofdprijs van de kraslotenactie is in elke Pop up Europa-gemeente een blauwe Europafiets. In Putte mocht Wendy Bleeckx daarmee naar huis rijden. Voor de vitrinezoektocht waren er prijzen van de lokale handelaars te winnen. Zo ging hoofdwinnaar Fabian Verheyen naar huis op een splinternieuwe fiets van VT Bikes. Ander gelukkigen konden een verwenpakket, een gratis ontbijt, bonnen en allerlei andere prijzen winnen.