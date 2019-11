Politie verspreidt beelden van inbraak in zonnecenter Tim Van der Zeypen

18 november 2019

18u00 0 Putte De politie heeft beelden verspreid van de inbraak in zonnecenter Megabruin langs de Mechelbaan in Putte eind oktober 2019. Het zonnecentrum werd toen volledig doorzocht, leeggeroofd en vervolgens zwaar gehavend achtergelaten. De uitbaters waren hierdoor zelfs genoodzaakt om hun zonnecenter een tijdlang te sluiten. Met het verspreiden van de camerabeelden, hoopt de politie de dader nu sneller te kunnen identificeren.

De inbraak gebeurde in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober 2019 omstreeks 1.00 uur. Via de inkomdeur van het zonnecentrum geraakte de dief binnen. Deze werd geforceerd. Eens binnen richtte hij zich vrijwel onmiddellijk naar de geldautomaten. “Een automaat sleep hij open met een slijpmachine, de andere werd met minder schade geopend. Dit omdat hij intussen de sleutels had gevonden in het bureaugedeelte”, vertelde zaakvoerder François Colin destijds.

Brandblusser

Nadat het geld uit de automaten werd geroofd, ging de dief ervandoor met verschillende verzorgingsproducten, een koffiezet en zelfs wat snoep. Tot slot richtte hij ook nog heel wat schade aan in het zonnecenter. Zo spoot hij een brandblusapparaat leeg in de verschillende zonnebankcabines. Een gespecialiseerde firma moest ter plaatse komen om alle zonnebanken te reinigen.

Tot die tijd waren de uitbaters dus genoodzaakt om hun deuren gesloten te houden. “Een serieuze financiële domper”, klonk het nog. Het zonnecenter werd inmiddels opgeruimd en de zonnebanken hersteld. De zaak kon ook terug worden heropend. “Voorlopig wel nog enkel bemand en tussen 9.00 tot 21.00 uur”, melden de uitbaters op sociale media.

Mercedes

Na zijn rooftocht, zo’n anderhalf later, vluchtte de man weg. “Alleen is voorlopig nog niet bekend in welke richting hij dat deed”, zegt de politie vandaag. “Wel is geweten dat hij zich verplaatste in een Mercedes met buitenlandse nummerplaten.”

De inbraak kon worden gefilmd door verschillende bewakingscamera’s in het zonnecenter. Hierdoor kwam de man ook een paar keer duidelijk in beeld. De politie gaf vandaag ook een foto vrij van de man. Het gaat om een blanke man die gekleed is in het zwart en op het moment van de feiten een trui met kap én pet droeg.

De politie hoopt met het verspreiden van de camerabeelden nu dat het de inbreker nog sneller kan identificeren en arresteren. “Indien u over nuttige informatie beschikt, kan u steeds contact met ons opnemen op het telefoonnummer 015/56.51.00 of via e-mail op recherche.diefstallen@police.belgium.eu.”