Politie vat daders vandalisme: “Draaien op voor kosten van schoonmaak en herstellingen” Els Dalemans

09 september 2020

17u33 1 Putte De lokale politie Bodukap kon de daders van een reeks vandalenstreken in de buurt van het oude gemeentehuis van Putte bij de kraag vatten. “De openbare toiletten en het achterliggende park werden geviseerd, de daders zullen opdraaien voor de gemaakte kosten”, zegt burgemeester van Putte Peter Gysbrechts.

“De laatste weken werd op verschillende momenten schade door vandalisme vastgesteld in de omgeving van het oude gemeentehuis. Onder andere in de openbare toiletten en het achterliggende park werden lelijk huisgehouden. In de toiletten werd een binnendeur uit de hengsels geslagen, het toilet werd met uitwerpselen besmeurd en er werd ook een sluikstort in de ruimte achtergelaten. In het park moest de picknicktafel aan de speeltuigen eraan geloven, ook de vuilbak en een nadarhek werden in het rond geslingerd”, somt Gysbrechts op.

Rekening gepresenteerd

“Dankzij speurwerk van onze politie en nazicht van de camerabeelden, konden voor deze feiten verschillende daders worden gevat. Zij zullen de rekening gepresenteerd krijgen, want aan het opruimen en het herstellen door onze technische dienst zijn heel wat kosten verbonden. We zullen er ook samen met onze politiediensten over blijven waken dat de netheid en veiligheid rondom hier voortaan gegarandeerd blijven. Het is de bedoeling dat mensen rustig kunnen vertoeven in het park en probleemloos gebruik kunnen maken van de openbare toiletten.”