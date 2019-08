Politie flitst 47 chauffeurs TVDZM

19 augustus 2019

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft vandaag op twee locaties een snelheidscontrole gehouden. De politie stond zowel langs de Bredestraat in Putte als op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. In totaal werden er 47 chauffeurs geflitst. “Het ging om dertig autobestuurders op de Liersesteenweg en zeventien bestuurders langs de Bredestraat”, luidt het bij de politiezone. In totaal werden op de twee locaties 1.355 chauffeurs gecontroleerd op ruim drie uur tijd.