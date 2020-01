Politie controleert 415 autobestuurders op snelheid TVDZM

21 januari 2020

08u00 0

De politiezone Bodukap heeft bij een snelheidscontrole in de Hoogstraat in Putte 415 autobestuurders gecontroleerd. “23 chauffeurs reden te snel en respecteerden de maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur niet”, aldus de politiezone. Een van deze chauffeurs werd geflitst aan 73 kilometer per uur. Hij en de 22 andere chauffeurs mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.