Piepjonge leverservice ‘Giovanny’s Wereldkeuken’ draait overuren: “De vraag is de laatste dagen enorm toegenomen” emz

16 maart 2020

16u17 0 Putte De vraag naar culinaire maaltijden die afgehaald of geleverd kunnen worden, neemt door de coronacrisis explosief toe. Dat merkt ook ‘Giovanny’s Wereldkeuken’, een onderneming van Giovanny Wittebol (19) uit Bergen op Zoom dat bereide maaltijden uit de wereldkeuken aan huis levert. “Omdat het aantal bestellingen zo toeneemt, ga ik iedere maandag leveren in regio Antwerpen-Noord”, zegt de jonge hobbykok.

Afgelopen zondagavond besloot Nederland net als België alle restaurants en brasseries te sluiten. Vele gastronomen zoeken voor de komende weken alternatieve oplossingen om toch nog van culinaire gerechten te kunnen genieten. Voor de jonge student bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool in Breda Giovanny Wittebol heeft dat een drukke periode tot gevolg. In januari startte hij met ‘Giovanny’s Wereldkeuken’, een bedrijfje dat vers bereide gerechten van de buitenlandse keuken aan huis levert. “Ik wilde naast mijn studies ook een job hebben. Door het horecaverleden van mijn oma en het slagersverleden van mijn opa leerde ik van kindsbeen heel wat producten kennen en ontwikkelde ik een passie voor koken. Maar eigenlijk zegt de ‘Hollandse pot’ me niet veel. Omdat mijn grootouders - bij wie ik inwoon - veel buitenlandse vrienden hebben en ik ook wat aangetrouwde Surinaamse familie heb, kom ik dikwijls in aanraking met de exotische keuken. Daarom wilde ik met ‘Giovanny’s Wereldkeuken’ ook de buitenwereld de kans geven daarmee kennis te maken”, licht Wittebol toe.

Kip Cola

Iedere week presenteert Wittebol een ander gerecht. “Ik probeer steeds uit verschillende landen en continenten maaltijden te kiezen. Onlangs stond bijvoorbeeld Indiase kip cola op het menu.” Oorspronkelijk kookte hij iedere donderdag één keer per week thuis in Bergen op Zoom, van waaruit de gerechten geleverd worden in gemeentes in de omgeving zoals Bergen op Zoom zelf, Steenbergen en Roosendaal. Om de twee weken ging hij op maandag aan de slag in het Nederlandse Putte, dat dan de uitvalsbasis vormde om de maaltijden te bezorgen in onder meer Woensdrecht, Putte, Kapellen, Stabroek en Brasschaat. (Lees verder onder de foto)

Ondertussen bereidt hij ongeveer veertig gerechten per kooksessie. “Door de actuele situatie met de coronacrisis is de vraag de laatste dagen enorm toegenomen. Omdat ik deze dagen niet naar de hogeschool moet, ga ik vanaf nu iedere maandag in Putte koken. Ook denk ik eraan een extra dag in te lassen voor Bergen op Zoom. Daarnaast plan ik mijn gamma aan te passen met verse soepen, zodat senioren toch een gezonde maaltijd kunnen eten in deze moeilijke tijd. Daarbij schenk ik ook aandacht aan mindervaliden, voor wie het ondoenbaar is om twee à drie uur aan te schuiven aan de kassa”, besluit Wittebol.

‘Giovanny’s Wereldkeuken’ vraagt voor een hoofdgerecht per volwassene 7,5 euro. De leverservice is voor Putte en Stabroek gratis. Voor Kapellen betalen klanten per adres afhankelijk van de zone één of twee euro bezorgkosten. Voor Brasschaat kost de leverservice twee euro. Er wordt tussen 17 en 19 uur geleverd. Inschrijven voor de maaltijden of meer informatie bekomen kan via wittebol.g@gmail.com.